24 октября, 17:00Город
"Мой район. Обратная связь": завершена консервация сегментных фонтанов на Поклонной горе
Специалисты завершили консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей Парка Победы и аллеей Артиллеристов.
Сначала из них слили воду. С помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства промыли сами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Также на Поклонной Горе завершили консервацию фонтанного комплекса "Годы войны". Демонтировали форсунки и подводные светильники.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь