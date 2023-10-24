"Мой район. Обратная связь": завершена консервация сегментных фонтанов на Поклонной горе

Специалисты завершили консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей Парка Победы и аллеей Артиллеристов.

Сначала из них слили воду. С помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства промыли сами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Также на Поклонной Горе завершили консервацию фонтанного комплекса "Годы войны". Демонтировали форсунки и подводные светильники.

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