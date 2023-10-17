Утиные домики с городских водоемов начали убирать на зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали поднимать на берег утиные домики, которые расположены на столичных прудах. До конца осени им предстоит убрать 150 плавучих конструкций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что большинство уток улетает на юг в октябре, когда температура воздуха в столице начинает понижаться. В это время специалисты и поднимают на берег домики для птиц. Их вернут весной, чтобы деревянные конструкции могли вновь быть островками безопасности для пернатых.

Работники Мосводостока осмотрят зимой каждый домик и при необходимости приведут его в порядок, говорится в тексте. Чаще всего ремонт нужен поврежденным плавучим платформам из пенопласта и покрытию крыш.

На сайте уточнили, что все домики поднимут из воды до появления льда на водоемах, потому что морозы быстро их разрушают. В работах используют лодки и краны-манипуляторы – вес каждого домика составляет от 30 до 50 килограммов.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Зимой проведут его плановое обслуживание, при необходимости отремонтируют конструкции и системы.

Кроме того, уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы. Теперь подсветка и уличные фонари включаются раньше, а выключаются позже.

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