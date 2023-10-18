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18 октября, 02:15

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"Мой район. Навигатор": столичные службы начали готовить фонтан "Дружба народов" к зиме

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Фонтан "Дружба народов", расположенный на Центральной аллее ВДНХ, перестал работать. Специалисты приступили к его традиционной консервации в преддверии зимнего сезона.

Из чаши сооружения они слили воду, скульптуры промыли вручную, а вскоре их закроют специальными деревянными коробами. Кроме того, мастерам предстоит демонтировать подводную подсветку фонтана, а также проверить все его инженерные коммуникации. При необходимости зимой будет проведен ремонт сооружения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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