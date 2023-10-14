14 октября, 20:29Спорт
В МОК сообщили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры
Фото: depositphotos/HeyingPhoto
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о планах создать Олимпийские киберспортивные игры. Его заявление цитирует ТАСС.
Бах в ходе церемонии открытия 141‑й сессии МОК в Мумбаи (Индия) заявил, что поручил специальной комиссии МОК проработать этот вопрос. При этом он добавил, что более 500 миллионов человек интересуются этим видом спорта.
"Порядка 3 миллиардов человек играют в компьютерные игры. Из них более 500 миллионов проявляют интерес к киберспорту", – подчеркнул глава МОК.
В сентябре МОК сообщил о создании комиссии по киберспорту, которую возглавил до этого руководивший группой МОК по связям с киберспортом Давид Лапартьян.
В конце августа стало известно, что Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Такое решение было вынесено на съезде федерации после голосования с участием делегаций из разных государств.
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