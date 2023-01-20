"Актуальный репортаж": первая "Додо Пицца" открылась в Дубае

Российский бизнес стал расширять географию своего представительства. В Дубае открыли первую "Додо Пиццу". Компания купила готовый ресторан и запустила его под своим брендом. А сеть фастфуда "Вкусно – и точка" появилась в Белоруссии, в планах компании – открыть рестораны в Казахстане.

Удается ли отечественному бизнесу вести дела в других странах? Какие российские бренды пришли к успеху? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.