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12:45

Экономика

"Актуальный репортаж": первая "Додо Пицца" открылась в Дубае

"Актуальный репортаж": первая "Додо Пицца" открылась в Дубае

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Российский бизнес стал расширять географию своего представительства. В Дубае открыли первую "Додо Пиццу". Компания купила готовый ресторан и запустила его под своим брендом. А сеть фастфуда "Вкусно – и точка" появилась в Белоруссии, в планах компании – открыть рестораны в Казахстане.

Удается ли отечественному бизнесу вести дела в других странах? Какие российские бренды пришли к успеху? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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