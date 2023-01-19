Минпромторг предложил давать малому и среднему бизнесу места рядом с ТЦ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минпромторг РФ рекомендовал предоставлять малому и среднему бизнесу торговые места рядом с торговыми центрами на льготных или безвозмездных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую рекомендацию для региональных руководителей подготовил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. Документ направлен на расширение товарного разнообразия и создание условий сбыта продукции отечественных производителей и фермеров.

"Для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса предлагается использовать покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, размещая у входов в них нестационарные торговые объекты – павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки", – сообщили в ведомстве.

По информации министерства, торговые площадки без торгов будут предоставлять фермерам, производителям текстиля, одежды и обуви, а также тем, кто предлагает сельскохозяйственные и продовольственные товары.

Ранее издание РБК сообщило, что Мантуров рекомендовал руководителям регионов принять меры по открытию у входов в торговые центры киосков с продукцией российских производителей.

Согласно документу, подобная мера позволит реализовать сбыт продукции отечественных производителей.

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