Минпромторг РФ рекомендовал открыть у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал руководителям регионов принять меры по открытию у входов в торговые центры киосков с продукцией российских производителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ от 11 января 2023 года.

Там указывается, что подобная мера позволит реализовать сбыт продукции отечественных производителей. Также приводится список товаров для реализации: фермерские продукты, одежда, обувь и текстиль. Места предпринимателям предлагается предоставлять на льготной основе без предварительных торгов или на безвозмездной основе.

Несмотря на рекомендательный характер письма, в нем указывается, что доклад с фотоотчетом о наличии стационарных объектов должен быть предоставлен от регионов Минпромторгу до 1 июля 2023 года.

Работать над исполнением рекомендаций ведомства начали в Краснодарском крае, Нижегородской, Волгоградской, Тульской и Свердловской областях.

Комментируя документ Минпромторга, председатель совета Союза сыроваров Олег Сирота уточнил, что установить стационарный объект возле торговых точек вряд ли удастся из-за статуса земельного участка. Большая часть из них находится в частной собственности у торговых предприятий.

При этом директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает проблему решаемой путем комплексной работы с предпринимателями и демонстрации преимуществ от размещения киосков или палаток на территории объектов.

Гендиректор волгоградского ТЦ "Ворошиловский" Надежда Васильева считает, что размещение дополнительных торговых точек обесценит крупные магазины и снизит налоговый доход в бюджет. Аналогичное мнение высказал Войцеховский, уточнив, что торговцы будут пользоваться результатами маркетинговых компаний ТЦ.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") Станислав Богданов уточнил, что компания рассмотрит предложение правительства с учетом экономического эффекта. Представитель сети гипермаркетов "Лента" не стал комментировать инициативу.

Ранее Минпромторг РФ напомнил торговым сетям и онлайн-магазинам о недопустимости продажи органических продуктов без сертификата, предусмотренного законом "Об органической продукции".

В России производители имеют право размещать на продуктах надписи "органический", если имеют сертификат о соответствии. Стоимость сертификата начинается от 10 тысяч рублей.



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