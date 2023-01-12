Потребление рыбы в РФ снизится на 5–7% из-за экономических трудностей – эксперты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за экономических трудностей снизится потребление рыбы в России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов Национального рейтингового агентства (НРА).

Они уверены, что потребление рыбы сократится на 5–7%, сильнее всего спрос уменьшится на лососевые виды рыб.

Согласно данным Росстата, в 2021 году жители России съели на 2% меньше рыбы, чем 2020 году. Это обусловлено тем, что средняя стоимость лосося выросла на четверть, превысив тысячу рублей за килограмм.

Эксперты НРА рассказали, что цена становится выше из-за снижения улова. Он уменьшился с 539 до 280 тысяч тонн, кроме того, существуют проблемы с импортом. Раньше примерно 60% поставок лососевых видов рыб, а также красной икры обеспечивали Чили и Фарерские острова. В связи с введенными санкциями взаимодействия осложнились.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что уменьшение потребления рыбы жителями России происходит уже в течение трех лет.

"В 2022 году спрос упал на 15–18%, а продажи лосося в четвертом квартале – на 30%. Впрочем, одновременно на столько же выросли продажи форели", – отметили в сообщении.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, потребление рыбы на одного россиянина в год составляет примерно 17–18 килограммов. Однако этот показатель продолжит падать.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что дефицита красной икры в России из-за неудачной лососевой путины в 2022 году не будет. При этом Шестаков не прокомментировал цены на икру, отметив лишь, что "в целом цены никак не зависят от того, что происходит у рыбаков".



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