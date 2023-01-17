Бренд Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию – СМИ

Фото: AP Photo/J Pat Carter

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию. Об этом со ссылкой на источники на рынке консалтинга и продавцов официальных магазинов марки сообщает газета "Известия".

По информации издания, в торговых пространствах, где находились магазины Michael Kors, теперь будут продавать бренды Hugo, Karl Lagerfeld Jeans и Calvin Klein Jeans, которые в России возит тот же дистрибьютер – BNS Group.

Отмечается, что официальный интернет-магазин Michael Kors уже приостановил работу в РФ, а в торговых центрах убрали вывески над полками с товаром бренда и распродают остатки.

Один из собеседников газеты сообщил, что первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ "Мега Теплый Стан".

Ранее сообщалось, что в торговом центре "Авиапарк" в Москве под новым брендом открылся магазин джинсовой одежды Levi Strauss&Co. Магазин получил название JNS. В мае американская сеть Levi's решила окончательно покинуть российский рынок. Компания остановила поставки товаров и искала покупателей на часть своих магазинов в РФ.

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