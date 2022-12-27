Парфюмер посоветовала дарить на Новый год тревел-наборы с несколькими ароматами

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Парфюмер Екатерина Сиордия посоветовала дарить на Новый год тревел-наборы с несколькими ароматами, сообщает "Газета.ру".

"Набор миниатюр – это ольфакторные впечатления в подарок. Кроме того, маленький объем удобно носить с собой в сумке – он не успеет испортиться из-за неправильного хранения", – рассказала парфюмер.

По словам эксперта, лучше всего заранее узнать о любимых и нелюбимых парфюмерных нотах человека, которому предназначается подарок. Сиордия рассказала, что близкому человеку можно попробовать подобрать духи под характер, например, энергичному и целеустремленному молодому человеку могут подойти древесные ароматы, а оптимистичной и жизнерадостной девушке – искристые ванильные духи.

Эксперт отметила, что единого рецепта по выбору парфюма не существует. Однако рассказала, что любителям гурманики можно дарить ароматы с нотами имбирных пряников, соленой карамели или ванильных булочек, а поклонникам классических шипров преподносить в качестве подарка шипры.

Ранее психолог Гузель Сафина посоветовала тем, кто забыл про новогодние подарки и вспомнил о них в последний момент, приобрести сертификаты от того или иного маркетплейса или магазина.

Специалист порекомендовала приобрести купон на разные мероприятия, такие как мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству или полет на воздушном шаре. Для любителей инвестиций подойдет подарок в виде ценных бумаг или же криптовалютный кошелек. Также можно подарить курсы по саморазвитию, билет на поход в SPA-салон, театр или кино.

Сафина добавила, что необходимо честно поблагодарить и принять презент в случае, если сами забыли купить ответный подарок.







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