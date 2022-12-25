Россияне рассказали, что меньше всего хотят получить в подарок на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Россияне рассказали, что меньше всего хотят получить на Новый год одежду и сувениры в качестве подарка, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

"О том, что какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в их жизни, рассказали 7% россиян. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них – это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки", – говорится в сообщении.

По данным опроса, встретить Новый год в одиночестве или получить плохую весть не хотел бы каждый двадцатый (5%). Столько же опрошенных рассказали, что не хотят получить в подарок сладости, косметику или парфюмерию.

При этом среди респондентов каждый третий (34%) никогда не получал плохого подарка. Еще 18% участников опроса рассказали, что хуже всего вообще не получить подарок.

Опрос с участием 1,6 тысячи совершеннолетних россиян проводится с 12 по 23 декабря.

Ранее были приведены данные опроса, согласно которым около 20,9% жителей России обещают себе в 2023 году проводить больше времени с родными и близкими. Порядка 16,7% желают реализовать свои таланты в карьере, а 12,1% хотят отказаться от пагубных привычек.

Также оказалось, что россияне довольно ответственно относятся к своей жизни. Так, 36% не решаются давать каких-либо обещаний и живут по принципу "здесь и сейчас". Столько же респондентов заявили, что всегда выполняют собственные обещания.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!