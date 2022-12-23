Эксперты узнали, какие обещания хотят дать себе россияне в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 20,9% жителей России обещают себе в 2023 году проводить больше времени с родными и близкими. Порядка 16,7% желают реализовать свои таланты в карьере, а 12,1% хотят отказаться от пагубных привычек, передает RT со ссылкой на исследование группы "АльфаСтрахование".

Было выяснено, что россияне довольно ответственно относятся к своей жизни. Так, 36% не решаются давать каких-либо обещаний и живут по принципу "здесь и сейчас". Столько же респондентов заявили, что всегда выполняют собственные обещания.

Между тем порядка 28% поделились, что не всегда им удавалось сдержать слово.

Оптимистичных россиян оказалось 53,6%. Они признались, что считают себя счастливыми людьми. Однако также они подчеркнули, что для полноты картины им не хватает некоторых пунктов, например отношений, хорошей квартиры, нового автомобиля или денег.

В исследовании приняли участие 1,3 тысячи россиян в возрасте от 20 до 50 лет.

Ранее аналитики выяснили, что порядка 63% россиян находятся в хороших отношениях с коллегами. Еще 44% проводят с ними время вне работы, а 50% имеют друзей среди коллег.

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