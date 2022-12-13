Каждый десятый россиянин не рад отпускам коллег в конце декабря – опрос

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Каждый десятый работник в России оказался не рад отпуску коллег в конце декабря. Об этом Москве 24 сообщили в сервисе SuperJob.

По итогам опроса, 28 процентов респондентов, наоборот, радуются за сослуживцев. При этом большинству опрошенных (53 процента) оказалось совершенно безразлично, что их коллеги уходят в отпуск в конце года.

В 2023-м новогодние каникулы в России продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. Аналитики выяснили, что присоединить к ним отпускные дни или отгулы и уйти отдыхать раньше намерены 6 процентов россиян, работающих по фиксированному графику.





пресс-служба исследовательского центра Superjob Отпуск в декабре неспроста берут чаще, чем в январе: финансово это выгоднее. Однако с точки зрения рабочих процессов конец года может быть менее удобен для отдыха: в это время многие заканчивают проекты, сдают отчеты и так далее.

Чаще других негативно относятся к предновогодним отпускам коллег инженеры производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты, а также руководители отделов и директора предприятий.

По данным опроса, россияне с доходом до 50 тысяч рублей почти вдвое чаще осуждают коллег за отдых в конце декабря, по сравнению с теми, кто зарабатывает свыше 80 тысяч (15 и 8 процентов соответственно).

Заметный разброс в отношении к предновогоднему отпуску наблюдается между сотрудниками разных возрастов. Среди работников до 34 лет положительно к такому отдыху отнеслись лишь 19 процентов опрошенных, а среди тех, кому 45 лет и старше, – 33 процента. В опросе приняли участие 1 600 респондентов из 372 населенных пунктов со всей России.

Похожие данные предоставили и специалисты сервиса "Работа.ру". В ходе опроса, который они подготовили по просьбе Москвы 24, выяснилось, что 9 процентов респондентов планируют уйти в отпуск перед новогодними праздниками. При этом 28 процентов работников готовы порадоваться за коллег, а 13 процентов выразили недовольство к сослуживцам, потому что им придется взять их работу на себя.

Большинство (59 процентов) заявили, что относятся нейтрально к предновогоднему отпуску коллег. В опросе приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее стало известно, что около 62% россиян рады длительным новогодним каникулам. В ходе опроса SuperJob 13% высказали отрицательное отношение к длительным новогодним каникулам, 18% – равнодушие.

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