Около 30% россиян в зимних отпусках болеют простудой и ангиной – опрос

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Около 30% россиян в период зимних отпусков болеют простудой и ангиной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования компании "АльфаСтрахование".

Еще 13% проживающих в России обращаются за помощью после травм и ушибов после катания на лыжах, сноубордах и коньках, 6% посещают медиков из-за зубной боли и периостита.

Порядка 5% от общего числа россиян обращаются с жалобами из-за проблем с желудком, которые возникают в связи с чрезмерным употреблением некачественной воды в теплых странах.

30% страховых случаев в связи с болезнью в РФ дополняют еще 15% в Турции и Таиланде. Из ОАЭ и Индонезии в страховую компанию обратились за последние 3 года 5% клиентов. До этого 5% россиян отдавали предпочтению отдыху на горнолыжных курортах Италии и Австрии.

Ранее опрос показал, что 62% россиян положительно относятся к длительным новогодним праздникам. Участие в опросе приняли 1 600 работающих жителей России из всех округов страны.

В большинстве случаев (66%) длительные выходные поддерживают россияне до 34 лет.



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