15:04Общество
Около 60% россиян отвлекаются на работу во время отдыха
Фото: depositphotos/Khakimullin
Около 60% россиян остаются на связи или продолжают работать во время отдыха. Об этом сообщает "Газета.ру".
Онлайн-школа английского языка Skyeng провела опрос, чтобы выяснить, удается ли жителям РФ четко разграничить время на работу и отдых. Результаты социологического исследования показали:
- 60% остаются на связи или продолжают работать в выходные и во время отпуска;
- 44% работают более 40 часов в неделю;
- 43% работают от 20 до 40 часов;
- 21% не имеют четкого графика работы;
- 16% не расстаются с ноутбуком во время отпуска для решения срочных задач;
- 4% работают без выходных.
Также выяснилось, что 51% респондентов довольны результатами своей профессиональной деятельности. В свою очередь, 49% россиян довольны не в полной мере или недовольны совсем.
Что касается умения опрошенных сохранять баланс между работой и саморазвитием, результаты исследования показали следующее:
- 43% справляются с рабочими задачами, но мало времени уделяют саморазвитию и обучению;
- 38% ничего не успевают во всех сферах своей жизни;
- 19% успевают справляться со всеми задачами и не уставать.
Кроме того, 93% респондентов заявили, что уделяют время саморазвитию, а 67% рассказали, что у них уходит на это примерно пять часов еженедельно. Для обучения россияне используют:
- видео в интернете (50%);
- факультативы и репетиторов (21%);
- вебинары и конференции (18%).
Представитель школы Skyeng Екатерина Шевченко отметила, что саморазвитие должно войти в привычку. Для этого, по ее словам, необходимо распределить время, которое уходит на прокрастинацию и соцсети, на более полезные занятия. Начать можно с 10% от этого времени. Можно поставить перед собой цель выучить язык или научиться чему-то новому.
Результаты опроса также показали, как отдыхают россияне. Так,
- 50% предпочитают читать;
- 40% – путешествовать;
- 34% – слушать музыку;
- 31% – заниматься спортом и экстримом;
- 21% – играть в компьютер;
- 19% – рисовать.
Отмечается, что граждане не отрицают наличие вещей или занятий, которые просто убивает время. К ним они отнесли интернет, домашние дела, фильмы и сериалы, игры на компьютере или смартфоне.
Ранее россияне поделились, с какими дискриминациями они сталкивались на работе. Исследование показало, что у многих возникали проблемы с коллективом из-за возраста, пола, национальности, внешности, семейного и социального положения, а также сексуальной ориентации.
Кроме того, проблемы при трудоустройстве у россиян были из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, татуировок, ярких волос и неформальной одежды.
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