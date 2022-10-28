Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Фото: depositphotos/Fascinadora

Сервис поиска трудоустройства "Работа.ру" провел исследование на тему желаемого размера заработной платы среди россиян. Об этом сообщает RT.

Было установлено, что в среднем россияне хотели бы получать 163 тысячи рублей каждый месяц. При этом среди мужчин планка выше – 193 800 рублей. Женщины в среднем рассчитывают на зарплату в 135 900 рублей.

Отдельно аналитики приводят данные по Москве. Мужчины в столице желаемым заработком отмечают сумму в 201 300 рублей, в то время как женщины – 144 600 рублей.

В опросе сервиса "Работа.ру" приняли участие 3 тысячи человек старше 18 лет, представляющие разные регионы России.

Ранее площадки "Работа.ру" и "СберПодбор" провели социологическое исследование, посвященное действиям работодателей, которые оценивают сотрудников при приеме на работу. Так, в 41% случаев изучаются соцсети соискателей. В 63% случаев от этого числа оценивается общее впечатление от страницы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!