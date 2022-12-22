Забывшим про новогодние подарки рекомендовали купить сертификаты

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Тем, кто забыл про новогодние подарки и вспомнил о них в последний момент, можно приобрести сертификаты от того или иного маркетплейса или магазина. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Гузель Сафину.

Она рекомендовала приобрести купон на разные мероприятия, например мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству или полет на воздушном шаре. Любителям инвестиций можно подарить ценные бумаги или же криптовалютный кошелек.

Некоторым подойдут курсы по саморазвитию, считает психолог. Также большинство обрадуются подарку в виде похода в SPA-салон, театр или кино.

Помимо этого, эксперт посоветовала честно поблагодарить и принять презент в случае, если сами забыли купить ответный подарок.

"Не стоит врать, что презент вы позабыли у себя дома. Выглядит это несколько нелепо", – заключила она.

Ранее детский психолог Наталья Наумова призвала родителей очень внимательно отнестись к подарку ребенка на Новый год. Перед его выбором следует узнать о желании своих детей.

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