Технообозреватель рассказал, какие гаджеты дарить на Новый год

Новогодние праздники уже на пороге. Если вы давно хотели подарить своим близким какой-нибудь гаджет, сейчас самое время прицениться к наиболее интересным вариантам в разных ценовых категориях. Технообозреватель Андрей Рассказов постарался помочь с выбором.

Скромно, но со вкусом

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 – 3 000 рублей

Гаджет с базовым наборов функций, и это идеальный вариант благодаря соотношению своей пользы и ценовой доступности. Он отслеживает пульс, шаги, сон и физическую активность. У последней версии цветной, яркий и большой экран во всю поверхность стекла. Есть запредельное количество циферблатов и аксессуаров. В общем, беспроигрышный вариант, который не раз был полезен лично мне и многим знакомым.

Шуруповерт Xiaomi (Electric Screwdriver) – 2 700 рублей

Эта вещь сильно изменила мой быт: с ее появлением я выкинул все стандартные отвертки. В комплекте с шуруповертом идут всевозможные насадки и удлинитель для них. Незаменимый инструмент, который ко всему прочему занимает очень мало места.

Xiaomi Mi TV Stick 4K HDR – 4 200 рублей

Устройство, которое сделает любой телевизор умным. Выглядит оно как HDMI-флешка, которую нужно вставить в соответствующий разъем. На устройстве установлено Android TV со всеми популярными приложениями и играми: IVI, Okko, "Кинопоиск", Netflix, "Google Фильмы", YouTube и многое другое.

Функционально и доступно

Смарт-часы Huawei Watch D – 30 000 рублей

Лучший подарок для тех, кому за 30. Эти умные часы можно в полной мере назвать первыми в своем роде. Я тестировал их почти месяц и должен признаться – это один из самых впечатляющих гаджетов в 2022 году.

Смарт-часы умеют измерять давление, температуру кожи, снимать ЭКГ, мерить пульс и насыщение крови кислородом. Кроме того, они способны распознавать упражнения, следить за сном, физической активностью и уровнем стресса. Фактически это доктор на вашем запястье. При этом есть и уведомления, и управление музыкой, и другие умные функции. Главное, что работать часы могут с любой операционной системой.

"Яндекс Станция – 2" – 17 000 рублей

"Яндекс Станция Мини – 2" – 7 000 рублей

Отличным подарком на Новый год станет умная колонка. Но именно у "Яндекса" голосовой ассистент, на мой взгляд, работает гораздо лучше конкурентов – Алиса понимает все с первого раза. Набор функций умной колонки стандартен: музыка, радио, игры, напоминания, управление устройствами, будильники и так далее. Мой личный совет – всегда выбирайте колонки с дисплеем. Часы на видном месте – недооцененное преимущество подобных устройств.

Из семейства колонок "Яндекса" рекомендую последнюю модель – "Станция-2". Она отлично звучит и прекрасно выглядит благодаря широкой линейке цветов. Правда, у нее нет экрана, о котором я уже говорил. Другая рекомендация – "Станция Мини – 2". У нее сравнительной неплохой звук, особенно для небольших помещений, и экран, который как раз можно использовать как часы.

Смартфон Xiaomi 12T – 45 990 рублей



Этот гаджет побывал у нас на тесте и зарекомендовал себя как отличный аппарат за свои деньги. При этом я бы порекомендовал поискать 12Т на популярном китайском маркетплейсе. В российском ретейле цены сильно завышены. За Amoled-экран с частотой 120 Гц, близкий к топовому процессор, батарейку емкостью 5 000 мАч и зарядное устройство в комплекте на 120 Вт вполне реально заплатить около 31 000 рублей.

Наушники Apple Airpods Pro – 15 000 рублей

Это лучшие наушники от Apple. Да, есть их вторая версия, но она намного дороже и при этом не имеет значительного перевеса. У первых "прошек" есть все, что нужно на годы вперед: отличный звук, мгновенное подключение к устройству, активное шумоподавление и прекрасная работа микрофона.

Наушники Sony WF-1000XM4 – 15 000 рублей

Наушники с лучшим звуком на рынке и шумоподавлением на уровне тех же Airpods Pro 2. Подключаются они ко всем устройствам без проблем, никогда не теряют с ними связь и настраиваются через специальное приложение.

Приставка Nintendo Switch Oled – 27 500 рублей

Обновленная версия приставки с отличным дисплеем станет прекрасным подарком для игроманов. При этом благодаря специальной функции изображение с экрана можно выводить на телевизор.

У приставки только один минус – очень дорогие игры. Правда, платить есть за что: некоторые из них можно назвать шедеврами. Так что геймерам будет из чего выбрать.

Дорогое удовольствие

Игровая приставка PlayStation 5 – 68 000 рублей

Наконец-то эту консоль в России можно купить без проблем. Причем на некоторых площадках ее предлагают даже со скидкой. Невозможно описать, насколько это отличный подарок для любого геймера.

Да, есть определенные трудности с оплатой сервисов, но они решаемы. Лично я пользуюсь аккаунтом соседней страны и покупаю игры с большой скидкой. Кроме того, российские ретейлеры уже вовсю закупают карты пополнения кошелька.

iPhone 14 Pro – 92 000 рублей

Лучший на сегодня смартфон от Apple хоть и дороговат, но зато останется флагманом как минимум до осени следующего года. Скажу сразу, что выбирать стоит между 14 Pro или 13-м модельным рядом. Стандартный IPhone14 получился совсем уж бестолковым: вы получаете двойника 13 Pro, но дороже.

Samsung Galaxy S 22 Ultra – 67 000 рублей

Лучший смартфон на Android, лучшая камера среди всех гаджетов на рынке, по мнению американского издания The Verge. Что тут говорить, я и сам пользуюсь таким. Топовые характеристики, лучший экран среди конкурентов, действительно непревзойденная камера. Возможно, для кого-то приятным бонусом станет стилус прямо в корпусе смартфона.

MacBook Air 2020 – 70 000 рублей

Прекрасная модель и для офиса, и для жизни. У него на борту стоит чип М1, который даже несмотря на уже вышедший M2 до сих пор обладает запредельным запасом мощности. Версий этого ноутбука огромное множество, но я тут рекомендую модель для базовых функций, а не профессиональных.

