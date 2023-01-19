Продажи парфюмерии в России выросли на 27,6% в 2022 году

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Продажи парфюмерии выросли в России в 2022 году на 27,6% по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора маркировки "Честный знак".

"По данным национальной системы маркировки "Честный знак", в 2022 году жители России купили 85,5 миллиона флаконов парфюмерной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было продано 67 миллионов упаковок", – отметили в сообщении.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом продажи выросли на 30,1% и достигли отметки 142,9 миллиарда рублей. В 2022 году доля онлайн-продаж парфюма в штучном выражении выросла до 12,3% с показателя 2021 года в 9,1%.

В прошлом году покупатели отдавали предпочтение парфюмерии российского производства (60,7%), что больше показателя 2021 года на 2,5%. Кроме этого, в 2022 году покупатели выбирали французскую продукцию – 15,9%, испанскую – 7,3%, польскую – 5,8% и немецкую – 2,4%.

Специалисты "Честного знака" заявили, что на 9 января 2023 года в обороте находилось более 136 миллионов флаконов парфюмерии, что позволяет покрыть спрос россиян более чем на год. При этом учитывается как российская, так и зарубежная парфюмерная продукция.

Ранее сообщалось, что на "Яндекс Маркете" вырос спрос на чебурашек на фоне выхода одноименного фильма. Спрос на эти игрушки начал расти уже в конце декабря 2022 года.

На "Яндекс Маркете" за первые 10 дней января покупали в 2,5 раза больше, чем обычно в течение года игрушки, фигурки, пазлы и книги про этих героев.

Стало известно, что чаще всего покупали россияне в 2022 году

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