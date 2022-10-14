На маркетплейсах увеличился спрос на квадрокоптеры

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На Ozon и Wildberries в сентябре значительно выросли продажи малых квадрокоптеров. Если сравнить с августом, они увеличились в 10–20 раз. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса аналитики Moneyplace.

Отмечается, что спрос повысился на малогабаритные дроны с дистанцией полета до 150 метров. Некоторые эксперты предположили, что это связано с объявлением в России частичной мобилизации.

Анализ спроса на Ozon показал, что самыми популярными стали модели:

Flytrox Skylark 4K – покупали почти в 20 раз чаще, чем в августе (оборот в сентябре – 483 тысячи рублей, в августе – 23 тысячи рублей);

4DRC V4 – покупали на 79% чаще, чем в августе (оборот в сентябре – 516 тысяч рублей, в августе – 288 тысяч рублей);

Cloud Six E58 PRO 4K – покупали на 67% чаще, чем в августе (оборот в сентябре – 495 тысяч рублей, в августе – 297 тысяч рублей).

На Wildberries больше всего покупали ALFA Multi Brand. Эту модель заказывали в 10 раз чаще, чем в августе (оборот в сентябре – 793 тысячи рублей, в августе – 72 тысячи рублей).

В нескольких регионах РФ представители власти сообщали, что закупают квадрокоптеры для участников боевых действий. Например, об этом заявляли кировский губернатор Александр Соколов, бывший глава Ульяновской области Сергей Морозов, а также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниновский отметил, что причинами увеличения спроса на дроны могут быть:

интерес россиян к беспилотному хобби;

введение частичной мобилизации.

Кроме того, Каниновский добавил, что это просто может быть выгодно для последующей перепродажи. Он подчеркнул, что спрос на квадрокоптеры вырос только на маркетплейсах. По его мнению, военные не станут использовать дроны, которые летают совсем на небольшие расстояния.

В свою очередь, руководитель TelecomDaily Денис Кусков выразил уверенность в том, что любые квадрокоптеры можно использовать для разведки.

"Дроны – расходный материал, их портят и сбивают, поэтому в рамках СВО закупки устройств возросли", – резюмировал он.

Ранее в России предложили протестировать мониторинг нарушителей ПДД с помощью квадрокоптеров. Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко отметил, что дроны не всегда будет возможно использовать в условиях плохой погоды.

По его мнению, большой эффективности это не даст. Он объяснил, что установленная камера может считать больше, чем квадрокоптер. Но если нужно найти как можно больше нарушителей, то как метод эта система подойдет, добавил эксперт.

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