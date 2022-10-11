Ozon и "Яндекс.Маркет" не присоединились к "бойкоту" бренда Lamel

Фото: телеграм-канал Readovka

Маркетплейсы Ozon и "Яндекс.Маркет" не стали ограничивать продажу товаров британского бренда Lamel на своих площадках, несмотря на заявления компании в социальных сетях, передает РИА Новости.

Сообщается, что в названных магазинах доступен широкий ассортимент продукции производителя.

В воскресенье, 9 октября, британский бренд, основанный украинкой Натальей Яроменко, разместил серию публикаций, высмеивающих взрыв и последовавший пожар на Крымском мосту.

В ответ на это российские косметические бренды "Золотое яблоко", "Рив Гош" и "Л’Этуаль" убрали продукцию британской компании из продажи. Помимо этого, в РФ стал недоступен официальный сайт Lamel.

Среди маркетплейсов от продукции производителя отказалась площадка Wildberries. Товары были скрыты из поиска.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Согласно последним данным, число погибших при взрыве выросло до четырех. В числе жертв трагедии – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

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