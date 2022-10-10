Косметический бренд Lamel сообщил об ударе ракетой по складу в Киеве

Фото: instagram.com/iaromenko_natalia (соцсеть признана в РФ экстремистской организацией)

В склад украинского косметического бренда Lamel в Киеве прилетела ракета. Фотографию разрушений опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской организацией) основательница бренда Наталья Яроменко.

Под публикацией украинка написала: "Мы начнем сначала".

В воскресенье, 9 октября, компания Lamel выложила в одной из своих соцсетей фотографии огненных макияжей и назвала день ЧП на Крымском мосту праздничным днем хлопка. В ответ на это отечественные магазины убрали продукцию британской компании с продажи. Теперь бренд нельзя купить в сети "Золотое яблоко", "Рив Гош" и "Л’Этуаль". Помимо этого, официальный сайт Lamel стал недоступен в РФ.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

10 октября Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Утром стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

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