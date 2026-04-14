Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 11:06

Общество

Сергунина: москвичи поделятся историями героев на городском портале для молодежи

Фото: пресс-служба КОСиМП

Москвичи на портале "Молодежь Москвы" смогут поделиться историями о своих родственниках, близких или даже незнакомых людях, ставших примером служения Родине, отмеченных государственными наградами за свой труд, отвагу и профессиональные достижения. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В новом проекте горожане расскажут о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, спасателей, врачей, волонтеров и многих других", – отметила она.

Истории принимаются до конца года. Для этого нужно заполнить онлайн-форму, приложить фотографии и другие материалы, знакомящие с личностью человека, его биографией и заслугами. После рассмотрения тексты будут опубликованы в разделе "Город героев".

Там же регулярно размещают информацию о предстоящих патриотических мероприятиях. В их числе – международные форумы, национальные конкурсы, фестивали и премии.

Недавно в Москве начался набор в волонтерский корпус ко Дню Победы. Более 2 тысяч добровольцев поучаствуют в подготовке и проведении акций "Спасибо герою", "Георгиевская лента" и "Улицы героев".

Московские волонтеры ежедневно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных. Например, они собирают товары первой необходимости: одежду, продукты, канцелярию, корма.

Кроме того, волонтеры помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

обществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика