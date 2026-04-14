14 апреля, 10:30

Происшествия

Суд назначил выжившему в Охотском море Пичугину 3 года принудительных работ

Фото: РИА Новости/Зорикто Дагбаев

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал выжившего после 2 месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина виновным по делу о гибели 2 человек и приговорил его к 3 годам принудительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Пичугин обвинен по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и об использовании заведомо подложного документа.

Кроме того, инстанция постановила удержать 10% из зарплаты мужчины в доход государства.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья. Выживший рассказал, что они умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.

Позже Пичугин частично признал вину в смерти брата и племянника. Также он признал вину в подделке идентификационных номеров и внесении данных и в том, что нарушил предельную дальность выхода в море для маломерного судна.

