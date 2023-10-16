Астролог рассказала, какие питомцы больше всего подходят разным знакам зодиака

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В качестве домашних питомцев Стрельцам больше всего подойдут охотничьи псы, Львам – сибирские кошки, а Девам – мелкие грызуны. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

По ее словам, предпочтительно, когда домашнее животное родилось с хозяином в один зодиакальный период. Тогда их темпераменты схожи, благодаря чему владельцу и его питомцу будет комфортно жить друг с другом. Однако надо учитывать, что у каждого знака зодиака есть животные, которые подходят им больше других.

Сохолтуева отметила, что представители огненной стихии очень любят собак. При этом чрезвычайно активным Овнам больше подходят бойцовские породы, а Стрельцам – охотничьи псы. Им в целом нравятся быстрые животные, так как они сами хотят быть первыми во всем, сказала астролог. Львам же будет комфортно с пушистыми и игривыми животными, так как они сами обладают веселым нравом. Кроме собак, это могут быть, например, сибирские породы кошек, отметила астролог.





Ольга Сохолтуева астролог Знаки воздушной стихии – Близнецы, Водолеи и Весы – предпочитают общительных питомцев, потому как сами любят поболтать. Им прекрасно подойдут, например, попугаи. Водолеи также склонны выбирать необычных животных, так как обожают все экстраординарное. Это могут быть, скажем, хорьки и мини-пиги.

Все водные знаки – Раки, Рыбы и Скорпионы – любят свою стихию, поэтому морские животные подходят им больше всего. Им предпочтительно заводить, например, рыбок, черепах и улиток. Если же говорить о кошках и собаках, водным знакам больше нравятся послушные породы с приятной на ощупь шерстью. Все потому, что многие из них по своему характеру – мягкие и пушистые, объяснила Сохолтуева. Плюс обожающим драйв и экстрим Скорпионам часто нравятся тарантулы, пауки и змеи, добавила эксперт.

Среди земных знаков Козерогам прекрасно подойдут сфинксы. И те и другие очень не любят холод, поэтому они часто греются друг о друга, отметила Сохолтуева. Девам подойдут крысы, хомячки и морские свинки, так как представители этого знака обожают приятные мелочи. Тельцы же прекрасно поладят с мини-пигами. Для них это приспособленный к городским условиям вариант сельскохозяйственных животных, а они зачастую тяготеют к фермерству, заключила эксперт.

Ранее астропсихолог Регина Злобина раскрыла секреты общения с разными знаками зодиака. К примеру, лучший способ расположить к себе Овна – дать ему возможность быть победителем. Представители этого знака хотят всегда быть в центре внимания и чувствовать себя героями.