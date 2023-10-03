"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Чай и кофе

Стало известно, что россияне чаще отдают предпочтение кофе. Как показывают исследования рынка, в страну ввозят в два раза больше кофейных зерен, чем чайного листа. При этом экспортирует Россия именно сырье, а переработка и упаковка происходит уже на отечественных заводах.

Где в Москве готовят и расфасовывают кофе и чай? Какие необычные напитки можно попробовать в столичных кафе? И где кофеина больше – в чае или кофе? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".