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03 октября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Чай и кофе

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Чай и кофе

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Стало известно, что россияне чаще отдают предпочтение кофе. Как показывают исследования рынка, в страну ввозят в два раза больше кофейных зерен, чем чайного листа. При этом экспортирует Россия именно сырье, а переработка и упаковка происходит уже на отечественных заводах.

Где в Москве готовят и расфасовывают кофе и чай? Какие необычные напитки можно попробовать в столичных кафе? И где кофеина больше – в чае или кофе? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоАлина Гилева
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