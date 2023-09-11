Женщина погибла после падения на рельсы на Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина скончалась после падения под поезд на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, в Дептрансе сообщили, что поезда на линии следуют в соответствии с графиком.

Вечером 11 сентября на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже уточнялось, что движение вводится в график.

До этого человек упал на пути на Сокольнической линии метро. Из-за этого были временно увеличены интервалы движения поездов.

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