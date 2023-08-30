Интервалы движения поездов увеличивали на Сокольнической линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Сокольнической линии столичного метро вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там были временно увеличены интервалы из-за человека, упавшего на пути.

Позже в Дептрансе добавили, что поезда следуют по центральному участку красной ветки в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что на участке Калужско-Рижской линии не ходили поезда от "ВДНХ" до "Проспекта Мира". Это также было связано с упавшим на пути человеком. Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.

До этого сообщалось, что пассажир умер в результате падения под поезд на станции "Севастопольская" столичного метро.