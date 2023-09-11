11 сентября, 19:27 (обновлено 11.09.2023 21:25)Транспорт
Интервалы движения поездов увеличили на участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов
На южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.
Отмечается, что интервалы между поездами увеличили в связи с человеком, который попал на пути.
Позже в департаменте сообщили, что движение вводится в график.
Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда от станции "Нагорная" до "Южной" не ходили в связи с человеком на путях. В обратном направлении движение транспорта осуществлялось с увеличенными интервалами.
Позже движение поездов на серой линии в метро Москвы восстановили и ввели в график.
До этого на Сокольнической линии столичного метро человек упал на пути, в связи с чем наблюдались сбои в движении поездов. Впоследствии они шли по центральному участку красной линии в соответствии с расписанием.
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