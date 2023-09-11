Интервалы движения поездов увеличили на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что интервалы между поездами увеличили в связи с человеком, который попал на пути.

Позже в департаменте сообщили, что движение вводится в график.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда от станции "Нагорная" до "Южной" не ходили в связи с человеком на путях. В обратном направлении движение транспорта осуществлялось с увеличенными интервалами.

Позже движение поездов на серой линии в метро Москвы восстановили и ввели в график.

До этого на Сокольнической линии столичного метро человек упал на пути, в связи с чем наблюдались сбои в движении поездов. Впоследствии они шли по центральному участку красной линии в соответствии с расписанием.



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