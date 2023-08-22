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22 августа, 23:53

Транспорт

Движение поездов по оранжевой линии московского метро восстановлено после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на оранжевой ветке метро, которое приостанавливалось из-за человека на путях, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке оранжевой линии не было движения поездов от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" из-за человека на пути, а поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.

О состоянии человека, попавшего на пути, не сообщается.

До этого стало известно, что пассажир погиб после падения под поезд на станции "Севастопольская" в метро Москвы.

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