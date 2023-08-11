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16:44

Происшествия

Пассажир погиб после падения под поезд на станции "Севастопольская" в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пассажир, который упал под поезд на станции "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Ранее сообщалось, что движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро было временно приостановлено из-за человека на путях.

Движения не было от "Южной" до "Нагорной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проинформировали, что движение на этой линии ввели в график.

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