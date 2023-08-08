Расписание поездов изменится на Казанском направлении МЖД 12–14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения поездов изменится на Казанском направлении МЖД с 02:00 12 августа до 02:00 14 августа из-за подготовки к запуску МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что часть составов выведут из расписания, у некоторых изменятся маршруты следования и число остановок. Некоторые поезда будут ходить только от или до станции Перово. Интервалы движения увеличатся до 40 минут, при этом при движении до Казанского вокзала интервалы составят до 20 минут.

Направляющимся в Москву рекомендуется в указанные дни не пользоваться станцией метро "Выхино" из-за ее чрезмерной загруженности. Вместо этого пассажирам предлагают пересаживаться на метро на станции Косино, а также пользоваться наземным транспортом. В последнем случае от ж/д станции Перово можно добраться до метро "Перово", станции МЦК Шоссе Энтузиастов и городского вокзала Нижегородская.

Ранее стало известно, что с 26 по 28 августа поезда не будут ходить на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской". В это время специалисты соединят новые станции участка "Селигерская" – "Физтех" с действующей сетью подземки.



Ограничения на участке Люблинско-Дмитровской линии метро введут в конце августа