Поезда не будут ходить на участке Люблинско-Дмитровской линии с 26 по 28 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не будут ходить на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" с 26 по 28 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что в эти дни специалисты соединят новые станции участка "Селигерская" – "Физтех" с действующей сетью метро.

"Петровско-Разумовская" станет временно конечной", – отмечается в сообщении.

На время ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, а также передвигаться по Серпуховско-Тимирязевской линии метро, МЦК, МЦД-1 и на наземном транспорте.

В Дептрансе подчеркнули, что после запуска участка "Селигерская" – "Физтех" около 500 тысяч москвичей получат новые маршруты. Помимо этого, станции "Алтуфьево" и "Селигерская", а также Дмитровское шоссе и Лианозовский проезд станут свободнее.

В ведомстве посоветовали пассажирам выбирать альтернативные маршруты заранее. Там же добавили, что ограничения будут в основном в выходные, когда пассажиропоток меньше.

Ранее заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты завершают архитектурную отделку на станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. По его словам, в дизайне совместили темно-серый оттенок и цвет меди.

До этого Сергей Собянин сообщил о приближении завершения отделочных работ на станции "Лианозово". Градоначальник обратил внимание, что открытие новых станций решит проблему с транспортом для более чем 500 тысяч граждан, которые проживают в районах Восточное Дегунино, Дмитровском, Бескудниковском, Лианозово, поселке Северном и Подмосковье.

Москвичам сообщили, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"