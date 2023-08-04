Расписание движения поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 5 по 11 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет изменено в период с 5 по 11 августа в связи с проведением финальных работ перед запуском третьего Московского центрального диаметра. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Изменения необходимы для проведения финальных работ перед запуском D3 – соединению Ленинградского и Казанского направлений и реконструкции станции в Зеленограде", – указано в сообщении.

Также пассажиры смогут проехать в выходные на экспрессах по обычным билетам.

Отмечается, что в субботу, 5 августа, часть электропоездов в связи со строительством МЦД-3 будут отменены, следующие до Ленинградского вокзала поезда проедут с увеличенными до 1,5 часа интервалами, до станции Грачевской интервал увеличат до 40 минут.

Часть электричек проследуют только от или до станций Сходня, Химки и Грачевская, не будет остановок на станциях Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская у поездов, следующих в сторону столицы. Некоторые электропоезда проследуют без остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

С 20:30 до 22:00 поезда не будут отправляться с Ленинградского вокзала, они проследуют от Грачевской с интервалом в движении до одного часа.

На следующий день, 6 августа, часть электропоездов вновь будут отменены, часть проследуют от или до станций Сходня, Химки, Грачевская, а интервалы движения до Ленинградского вокзала увеличатся до 40 минут, до Грачевской – до 20 минут.

В период с 7 по 11 августа расписание, действующее в будни дни, в том числе будет изменено, пассажирам советуют пользоваться наземным столичным транспортом для удобства.

Автобус № 400, отправляющийся из Зеленограда и от станции Молжаниново, проследует до станций метро "Беломорская" и "Речной вокзал", маршрут 400т проследует из Зеленограда от станций "Пятницкое шоссе" и "Тушинская".

Также жители Зеленограда смогут добраться на автобусе № е41 до станции метро "Ховрино".

До станции метро "Планерная" можно доехать от станции Молжаниново на автобусах № 817, 865 и 865к. От этой же станции в ночное время можно добраться до метро "Водный стадион" и других станций на автобусе № н1.

От станции Грачевская пассажиры могут проследовать до метро "Беломорская" и "Водный стадион" на автобусе № 65, маршрут 154 проследует до станций "Верхние Лихоборы", "ВДНХ", станции Московского центрального кольца (МЦК) Окружная, Владыкино и Ботанический сад.

Автобусы № 188, 673 и 270 позволят доехать до станций метро "Ховрино", "Речной вокзал", и "Беломорская", на автобусах № 191 и 215к можно добраться до станции "Селигерской".

До станции метро "Селигерской" следуют маршруты 191, 215к и 215, последний также проезжает станции "Верхние Лихоборы" и "Петровско-Разумовская".

Автобусы № 571, 591 и 928 проследуют до "Альтуфьево", "Отрадное", "Войковская" и "Бабушкинская".

Пассажирам также доступны наземные маршруты Подмосковья.



От станции Сходня:

№ 482 до метро "Речной вокзал";

От станции Химки:

№ 469 до метро "Планерная";

№ 345 до метро "Ховрино";

От станции Левобережная:

№ 344 до метро "Ховрино".

С актуальным графиком движения поездов пассажиры могут ознакомиться на сайте перевозчика, резюмировали в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 августа на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 временно изменится расписание поездов для строительства московского городского вокзала Лианозово. Новый график движения будет действовать с 03:00 5 августа до 03:00 7 августа. Часть поездов проследует с отменой остановок, часть и маршрутов отменят, интервалы движения оставшихся увеличат до 1,5 часа.

Также значительно увеличатся интервалы движения аэроэкспрессов в Шереметьево. Большую часть рейсов в аэропорт отменят.



График движения на МЦД-1 изменится 5–7 августа