Расписание поездов изменится на участке от Курского вокзала до Железнодорожной 5–6 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится на участке от Курского вокзала до Железнодорожной с 17:30 5 августа до 04:10 6 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В указанный период на участке выведут из графика часть поездов, интервалы движения увеличат до 40 минут. Помимо этого, электрички не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино в обе стороны.

"В период окон для реконструкции станции Железнодорожная будут закрываться главные пути – в это время поезда будут следовать по 3-му и 4-му путям на участке от Реутова до Железнодорожной", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и в приложении ЦППК.

Помимо этого, с 00:40 4 августа до 00:40 7 августа из-за работ по модернизации инфраструктуры станции Апрелевка будущего четвертого маршрута МЦД изменится расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги. Ряд поездов выведут из расписания, у некоторых изменится количество остановок на маршруте, а у других – время отправления и прибытия.

