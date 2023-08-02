Поезда временно задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) временно задерживаются поезда, следующие в столицу. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"В настоящее время в пути задерживаются поезда Ярославского направления в сторону Москвы", – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники магистрали предпринимают действия, направленные на стабилизацию движения электричек. График курсирования составов вводят в штатный режим. В пресс-службе также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Накануне утром поезда временно задерживались на Курском и Рижском направлениях МЖД. Причиной стали технические неполадки, из-за которых один из составов совершил вынужденную остановку. Позже движение электричек осуществлялось в соответствии с графиком.



Расписание поездов поменяется на МЦД-2 с 2 августа