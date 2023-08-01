Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов изменится на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в августе. Интервалы следования составов увеличат от одного часа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Согласно информации, с 22:00 до 05:00 2–4, 6–8, 9–11, 20–22, 23–25 августа будет отменена часть поездов. Вечером некоторые составы из Москвы будут двигаться укороченным маршрутом от и до станций Царицыно и Стрешнево. В будние дни закроют путь на Москву от станции Царицыно до Перервы, поскольку специалисты начнут проводить капремонт путевой инфраструктуры.

Москвичам посоветовали воспользоваться пересадками на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт. Также их призвали заранее планировать свои маршруты.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на участке Курский вокзал – Железнодорожная изменится с 31 июля до открытия четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Так, для половины составов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала.

Также отмечалось, что интервалы движения на Ленинградском направлении изменятся после запуска МЦД-3. Каждые 10 минут по диаметральным маршрутам в сторону Раменского будут ездить "Иволги 3.0" и ЭП2Д, на Ленинградский вокзал они приезжать не будут.

Москвичам сообщили, как запуск МЦД-3 изменит транспортную систему столицы