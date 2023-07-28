Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения на Ленинградском направлении изменятся после запуска МЦД-3, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве рассказали, что каждые 10 минут по диаметральным маршрутам в сторону Раменского будут ездить "Иволги 3.0" и ЭП2Д. На Ленинградский вокзал они приезжать не будут.

Туда будут следовать "Ласточки" и обычные электрички, в том числе из дальнего пригорода. Ходить они будут каждые 10 минут в часы пик, а в остальное время – в среднем каждые 20 минут.

Также на Ленинградский вокзал будут следовать экспрессы, в том числе из Зеленограда, однако тарифы МЦД в них действовать не будут. Общий интервал между поездами на участке от Зеленограда до Останкино в часы пик составит всего 5 минут. В остальное время поезда будут следовать с интервалом до 10 минут.

На МЦД-3 будет 38 станций. Еще три появятся позже. Речь идет о станциях Митьково, Малино и Рижская. На последней можно будет пересесть между МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 и двумя линиями метро – Калужско-Рижской и БКЛ. Митьково объединит МЦД-3, БКЛ и Сокольническую линию метро.

"Уже в следующем месяце по поручению Сергея Собянина заработает новая линия наземного метро МЦД-3. Она значительно улучшит ситуацию с транспортом в Зеленограде, Молжанинове, а также в районах Московской области. Поезда будут следовать каждые 5 минут в час пик, сократится и время между составами днем", – приводятся слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что поезда на третьем маршруте Московских центральных диаметров "Ленинградско-Казанский" начнут курсировать в Зеленоград из Раменского в августе 2023 года.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с его запуском удобнее станет жителям Москвы, а также подмосковных Люберец, Раменского, Химок и других городов.

Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро