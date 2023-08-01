Поезда задерживаются на Курском и Рижском направлениях МЖД по техническим причинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) временно задерживаются поезда по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Сегодня в 06:43 на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений", – цитирует пресс-службу ТАСС.

В настоящее время ранее приостановленное движение поездов восстановлено. Сотрудники МЖД работают над введением движения составов в график.

Накануне сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Поезда временно не ходили на участке от "Дубровки" до "Печатников" из-за упавшей на рельсы девушки. Как стало известно позже, пассажирка почувствовала себя плохо и потеряла сознание, упав под прибывающий поезд на станции "Кожуховская".



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