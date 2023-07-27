Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Парк культуры" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Человек погиб, упав на жесткие пути на станции "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По информации собеседника агентства, пассажир упал под прибывающий поезд, его достали. Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

Интервалы на центральном участке Сокольнической линии были увеличены утром в четверг, 27 июля. Менее чем через час движение ввели в график.

Ранее человек упал на пути на "Тульской". Это привело к приостановке движения поездов на участке от "Нагорной" до "Серпуховской".

На Кольцевой линии метро нет движения поездов по часовой стрелке