Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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07:00

Транспорт

Движение на Сокольнической линии ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Сокольнической линии ввели в график после временного увеличения интервалов движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

О состоянии человека на пути не сообщается.

До этого падение человека на пути на "Тульской" привело к приостановке движения поездов на участке от "Нагорной" до "Серпуховской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Сообщалось, что после извлечения пассажира у него диагностировали несовместимые с жизнью травмы.

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