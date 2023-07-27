Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Сокольнической линии ввели в график после временного увеличения интервалов движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

О состоянии человека на пути не сообщается.

До этого падение человека на пути на "Тульской" привело к приостановке движения поездов на участке от "Нагорной" до "Серпуховской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Сообщалось, что после извлечения пассажира у него диагностировали несовместимые с жизнью травмы.

