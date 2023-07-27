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06:37 (обновлено 27.07.2023 07:58)

Транспорт

Интервалы движения поездов временно увеличили на Сокольнической линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Сокольнической линии метро Москвы увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-службадепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Интервал движения поездов увеличили из-за человека на пути, заявили в ведомстве.

До этого сообщалось о приостановке движения на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Подмосковья из-за остановки состава на станции Печатники по техническим причинам. Впоследствии движение в сторону области возобновили.

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