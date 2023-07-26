Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД возобновили в сторону области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение на МЦД-2 и Курском направлении возобновили в сторону области, сообщается в пресс-службе Дептранса Москвы.

"Движение на D2 и Курском направлении в сторону области возобновлено. Состав убран с главных путей вспомогательным локомотивом", – уточнили в уведомлении.

В Дептрансе добавили, что принимают меры по восстановлению графика вместе с Московской железной дорогой.

Ранее сообщалось о приостановке движения на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Подмосковья из-за остановки состава по техническим причинам. Состав остановился на станции Печатники. По предварительной информации, он наехал на посторонний предмет на пути.

Грузовые вагоны сошли с рельсов на юге Москвы