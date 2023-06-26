Поезда задерживаются на Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что движение на ветке вводится в график. О состоянии упавшего на пути пассажира не сообщается.

Ранее сбой в движении поездов из-за человека на путях произошел на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии 19 июня.

До этого 5 июня движение поездов на Замоскворецкой линии было нарушено из-за человека на путях. Поезда не курсировали от станции "Ховрино" до "Сокола".