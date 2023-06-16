Интервалы движения поездов были увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов по часовой стрелке были увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В Дептрансе уточнили, что изменения связаны с человеком на путях. Сейчас движение вводится в график.

В начале месяца на северном участке Замоскворецкой линии метро не было движения поездов от "Ховрина" до станции "Сокол". Изменения также были связаны с человеком, упавшим на пути. Спустя непродолжительное время движение восстановили.

В экстренных службах уточнили, что на пути на станции "Речной вокзал" рухнула женщина. Она выжила, ей оказали медицинскую помощь.

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