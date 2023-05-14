Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили

Фото: Агентство "Москва"

Движение поездов от станции "Люблино" до станции "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена восстановили, сообщает в своем телеграм-канале Дептранс Москвы.

До этого движение временно останавливали из-за человека на путях.

"На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Зябликово". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – подчеркивалось в сообщении.

Ранее поезда временно не ходили от "Курской" до "Партизанской" из-за оказавшегося на путях человека. В обратную сторону составы следовали с увеличенными интервалами.

Для удобства пассажиров были запущены 74 компенсационных автобуса. Они следовали по наземному маршруту участка с остановками возле станций метро.

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