Движение на Кольцевой линии метро ввели в график

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Поезда на Кольцевой линии метро следуют по графику, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее интервалы движения поездов, следующих по часовой стрелке, были увеличены. Причиной стал человек на пути.

На прошлой неделе Дептранс сообщал, что похожий на гранату предмет был изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект". Вестибюль станции метро временно был закрыт для входа и выхода по требованию полиции.



Нетрезвый мужчина разбил дверь торгового павильона в переходе станции метро "ВДНХ"