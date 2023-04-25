Предмет, похожий на гранату, изъяли у мужчины на станции метро "Лермонтовский проспект"

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Похожий на гранату предмет изъяли у мужчины на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

До этого столичный Дептранс сообщил, что северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" временно закрыли для входа и выхода по требованию полиции. По словам собеседника агентства, причиной является появление мужчины с предметом, похожим на гранату.

"Обнаружена граната, увезли на исследование", – говорится в сообщении.

Также для входа пассажиров попросили пользоваться южным вестибюлем. В департаменте уточнили, что переход на станцию "Косино" Некрасовской линии осуществляется через улицу.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена закончат в конце мая 2023 года. Так, участок данной линии метро закрыли между станциями "Автозаводская" и "Орехово" 12 ноября. Между ними запустили движение бесплатных автобусов КМ.

Также он сообщил, что на временно закрытом участке Замоскворецкой линии метро продолжается обновление железнодорожной инфраструктуры.