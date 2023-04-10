Участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехова" откроют в конце мая

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена закончат в конце мая 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"В конце мая запустим движение по участку, работы идут по графику", – цитирует его ТАСС.

Так, участок данной линии метро закрыли между станциями "Автозаводская" и "Орехово" 12 ноября. Между ними запустили движение бесплатных автобусов КМ. Станции закрыли для реконструкции тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской".

До этого Ликсутов сообщил, что на временно закрытом участке Замоскворецкой линии метро продолжается обновление железнодорожной инфраструктуры. К настоящему времени специалисты на 50% завершили работы на "Коломенской".

Всего на закрытом участке планируется заменить 39 тысяч метров кабеля, 6,4 тысячи метров рельсов и 2,5 тысячи шпал, а также отремонтировать вентиляцию.

Также сообщалось, что три станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро планируют достроить осенью 2023 года. В настоящее время осуществляется укладка путевого бетона на участке от "Яхромской" до "Физтеха".

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