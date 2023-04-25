Северный вестибюль станции "Лермонтовский проспект" временно закрыли по требованию полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" временно закрыли для входа и выхода по требованию полиции, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для входа пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем. В департаменте уточнили, что переход на станцию "Косино" Некрасовской линии осуществляется через улицу.

Как сообщает телеканал "360", в приборе для досмотра багажа одного из пассажиров обнаружили предмет, похожий на гранату. На место прибыла полиция. Территорию оцепили.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена закончат в конце мая 2023 года. Участок данной линии метро закрыли между станциями "Автозаводская" и "Орехово" 12 ноября. Между ними запустили движение бесплатных автобусов КМ. Станции закрыли для реконструкции тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской".